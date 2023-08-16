В Ингушетии работает «горячая линия» по вопросам качества школьных товаров
В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии до 25 августа текущего года работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также школьных принадлежностей.
Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели могут получить консультацию по качеству и безопасности одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания, а также информацию о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров, сообщает пресс-служба ведомства.
Звонки от жителей республики принимаются по телефонам:
управление Роспотребнадзора — 8 800-100-60-66, 8 (8734) 55-03-21 и 55-02-22;
территориальные отделы в Сунженском и Малгобекском районах — 8 (7346) 72-25-42 и 8 (7341) 62-30-07 соответственно.
Консультации в рабочие дни с 10 до 18 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 мск.