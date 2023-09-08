В аппарате УПЧ в Ингушетии открыли горячую линию по мониторингу соблюдения прав на выборах

«В период проведения выборов в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия организована горячая линия по приему устных жалоб граждан», — рассказал собеседник.

По его словам, задать вопросы и обратиться с сообщением о нарушении можно по телефону 8 (963) 172-42-70.

Напомним, 10 сентября текущего года в рамках единого дня голосования в республике состоятся выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований.