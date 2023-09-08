Горячая линия

В аппарате УПЧ в Ингушетии открыли горячую линию по мониторингу соблюдения прав на выборах

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В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии организована горячая линия по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период проведения единого дня голосования, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период проведения выборов в аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия организована горячая линия по приему устных жалоб граждан», — рассказал собеседник.

По его словам, задать вопросы и обратиться с сообщением о нарушении можно по телефону 8 (963) 172-42-70.

Напомним, 10 сентября текущего года в рамках единого дня голосования в республике состоятся выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований.

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