Пчеловодство

Пчеловоды Ингушетии в 2022 году собрали 600 тонн меда

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За 2022 год пчеловоды Ингушетии собрали 600 тонн полезного лакомства. Лидер по производству горный Джейрахский район, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

В релизе отмечается, что по подсчетам экспертов Россельхозбанка житель региона потребляет около 0,9 кг меда в год. Практически весь он производится в Ингушетии. В субъекте насчитывается 38 тыс. ульев.

В аграрном ведомстве также отметили, что быстрее всего растет производство меда в Малгобекском районе. На маркетплейсе фермерских продуктов «Свое Родное» представлена продукция с говорящим названием «Пчелка» от фермера Шарпудина Доскиева из сельского поселения Новый Редант.

Пчеловодством фермер решил заняться 12 лет назад, обзаведясь на первых порах 20 ульями, что по меркам опытных пчеловодов — «на любителя». Сейчас дело разрослось до 1,2 тыс. пчелосемей. Также он организовал в «Пчелке» собственное изготовление фирменной деревянной тары: бочонки для меда — на один и два килограмма, на 500 и 700 граммов. Делают в пчеловодческом хозяйстве и медовые подарочные наборы.

«Наш мед любят и ценят. Мы поставляем нашу продукцию в розничные магазины Ингушетии, а также постоянным клиентам прямо на дом. В прошлом году зарегистрировались на платформе Россельхозбанка «Свое Родное». И здесь наш мед нашел своих ценителей», — отметил Шарпудин Доскиев.

Большая часть производимой продукции ООО «Пчелка» реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Своим наиболее значительным, но, разумеется, не последним достижением пчеловод считает диплом, привезенный им из Москвы со всероссийской сельскохозяйственной выставки.

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