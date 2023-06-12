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Подполковник Султан Хашагульгов из Ингушетии представлен к четвертому ордену Мужества

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Встреча Главы республики Махмуд-Али Калиматова с ингушскими бойцами в зоне СВО. Декабрь 2022 года

Начальник артиллерии сводного мотострелкового подразделения, подполковник, участник СВО Султан Хашагульгов представлен к четвертому ордену Мужества.

«Герои у Ингушетии всегда были, есть и будут. Когда слышишь о таких, как Султан Хашагульгов, Магомед Цуров и многих других молодых ингушских парнях, всегда охватывает неимоверная гордость. Умные, образованные, умеющие принимать быстрые и четкие решения в сложной боевой обстановке — это прирожденные воины», — написал в своем Telegram-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил о встрече с Хашагульговым полгода назад и первое, что бросилось в глаза — его скромность и простота. «Параллельно с этими важными качествами в нем чувствовалось настоящее ингушское воспитание и национальный дух. За его спиной солидный боевой опыт и три заслуженных ордена Мужества. Сейчас он представлен к четвертому ордену. Получил тогда огромное удовольствие от общения с ним», — подчеркнул Калиматов.

«На таких парнях держалась и держится слава об ингушской доблести. Никакого пафоса нет в этом человеке. Султан, как и многие другие наши ребята, просто любит свою Родину и хорошо делает работу по защите родного Отечества. Пока у нас есть такие ребята, у нас есть будущее», — добавил руководитель субъекта.

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