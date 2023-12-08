Полицейские в Ингушетии подбросили наркотики жителю региона

В ведомстве напомнили, что в июне этого года правоохранители поместили в салон автомобиля жителя республики вопреки его воле на наркотическое средство, приобретенное заранее. После они составили протокол осмотра места происшествия, в который внесли ложную информацию об обнаружении наркотиков в машине.

3 июля 2023 года полицейскими по данному факту было незаконно возбуждено уголовное дело с избранием меры пресечения в отношении невиновного гражданина.

Ранее решением суда обвиняемые были заключены под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.