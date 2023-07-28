Представители центра «Мой бизнес» провели рабочую встречу с предпринимателями Малгобекского района

Как сообщили газете «Ингушетия», на мероприятии обсудили вопросы, связанные с улучшением условий для МСП, развитием и расширением существующего бизнеса, проведения обучающих тренингов и семинаров, необходимых для получения государственных грантов.

На встрече напомнили об удобстве использования в работе цифровой платформы МСП, благодаря которой у предпринимателей есть возможность получить доступ ко многим удобным для их бизнеса услугам.

Напомним, что центр «Мой бизнес» оказывает широкий комплекс услуг для бизнеса Ингушетии на бесплатной основе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».