МСП

Представители центра «Мой бизнес» провели рабочую встречу с предпринимателями Малгобекского района

0

Накануне, в администрации Малгобекского района прошла встреча представителей регионального центра «Мой Бизнес» с предпринимателями города Малгобек и Малгобекского района.

Как сообщили газете «Ингушетия», на мероприятии обсудили вопросы, связанные с улучшением условий для МСП, развитием и расширением существующего бизнеса, проведения обучающих тренингов и семинаров, необходимых для получения государственных грантов.

На встрече напомнили об удобстве использования в работе цифровой платформы МСП, благодаря которой у предпринимателей есть возможность получить доступ ко многим удобным для их бизнеса услугам.

Напомним, что центр «Мой бизнес» оказывает широкий комплекс услуг для бизнеса Ингушетии на бесплатной основе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
МЧС по Ингушетии предупреждает о сильных дождях с грозами и градом
В двух лесничествах Ингушетии завершен мониторинг лесов
В Ингушетии прошел форум поддержки семей участников СВО в рамках реализации проекта партии «Единая Россия»
В горной Ингушетии реализуют проект «Маяки дружбы»
В Назрановском районе Ингушетии обсудили антитеррористическую защищённость избирательных участков
Наркоман- рецидивист получил 4 года колонии за хранение марихуаны и кражу женской обуви в Ингушетии
Новую дорогу к новой школе проложат в Назрановском районе Ингушетии
Юные самбисты из села Али-Юрт Ингушетии успешно выступили на первенстве республики
В Сунже Ингушетии провели футбольный матч в рамках марафона «Сила России»
В Карабулаке Ингушетии обсудили проблему долгостроев
Сотрудничество с главным центром спецсвязи по грузоперевозкам обсудили в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 