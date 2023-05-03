АПК

Развитию АПК в Ингушетии уделяется большое внимание — руководитель Минсельхоза региона

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Развитию агропромышленного комплекса в Ингушетии уделяется большое внимание, считает руководитель Минсельхоза региона Магамед Гагиев, принимающий участие в первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах в составе делегации региона.

Он сообщил «Ингушетии», что председатель правительства России Михаил Мишустин провел совещание, на котором участники которого обсудили основные направления развития Северного Кавказа.

Гагиев отметил, что в Ингушетии, как и в других регионах СКФО, большое внимание уделяется развитию АПК.

«В ходе совещания глава правительства России подчеркнул, что Северо-Кавказский округ уверенно лидирует в отраслях сельского хозяйства. В числе представленных Ингушетией на выставке прорывных проектов — один из наиболее успешно развивающихся — тепличный комплекс «Сунжа» по выращиванию томатов в условиях закрытого грунта. Здесь, после запуска второй очереди производства, в частности, подстанции «Тихая» и новых теплиц, в перспективе можно будет выращивать порядка 15 тонн плодоовощной продукции в год. Кроме того, удастся создать более 300 новых рабочих мест, что крайне важно для республики в нынешних условиях», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в регионе будет продолжена совместная системная работа для реализации задач по развитию страны, поставленных Президентом России.

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