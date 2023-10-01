СВО

Семья Акбиевых из Ингушетии проводила в зону спецоперации семерых сыновей

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Семья Акбиевых из Ингушетии проводила в зону специальной военной операции семерых сыновей.

«Семерых воинов воспитали в семье Акбиевых. Спокойные и мудрые отец и мать этих ребят вызывают бесконечное уважение. Хочу искренне поблагодарить родителей за воспитание таких достойных ребят, мужественных защитников нашей Родины — России», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Как сообщил военный комиссар Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев, четыре брата заключили контракты с министерством обороны России, трое проходят службу по линии войск национальной гвардии. Он подчеркнул, что данный поступок братьев вызывает удивление и гордость.

Корреспондент ГТРК «Ингушетия» Мадина Оздоева побывала у родителей бойцов Багаудина и Рейсхан Акбиевых. Видеосюжет показали в эфире «Россия 24».

Позвонив одному из сыновей, отец говорит коротко: «Артур, вернитесь домой живыми и здоровыми, с победой».

Багаудин Акбиев рассказал, что однажды вечером к нему зашли старшие сыновья, уже в военной форме и сообщили, что едут служить в зону СВО. «Вчетвером они и уехали, теперь еще трое вслед за ними, также у меня там еще три племянника. На защиту своей родины поехали. Пусть служат. Аллах даст — вернутся», — отметил он.

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