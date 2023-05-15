Следователи проводят проверку после хлопка газа с четырьмя пострадавшими в Ингушетии

Как ранее сообщала «Ингушетия», накануне поздно вечером в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района.

В результате ЧП пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».