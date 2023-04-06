«Сообщение о взятии живым члена бандгруппы после боестолкновения в Малгобекском районе в ходе КТО — фейк. Информация недостоверная», — сказал источник.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что при перестрелке с бандгруппой, укрывавшейся в частном доме в селе Зязиков-Юрт, погибли трое полицейских, еще восемь человек ранены, они находятся в республиканской больнице. Жертвами террористов стали двое сотрудников ВОГ МВД и участковый уполномоченный полиции Ингушетии.

В среду в заброшенном доме в Аки-Юрте найден труп подозреваемого Коттоева, который, возможно, погиб в результате самоподрыва. 29 апреля в Карабулаке на бетонных столбах обнаружен труп Эльдиева, который был ранен при перестрелке с силовиками на посту на границе Ингушетии и Северной Осетии 27 марта.

КТО в районе продолжается, ведется поиск преступников, предположительно, их четверо.