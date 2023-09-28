Сотрудника ФНС по Ингушетии подозревают в помощи своему знакомому неплательщику налогов

Отмечается, что в 2021 году местный житель, представляющий интересы двух коммерческих организаций, обратился к своему знакомому налоговому инспектору с просьбой оказать содействие в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость.

После этого, он представил в инспекцию налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, фигурант дела включил их в автоматизированную информационную систему с указанием о том, что в ходе проведения им камеральной налоговой проверки нарушений не выявлено.

Действиями подозреваемого бюджету России причинен ущерб на сумму более 5 млн 600 тыс. рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, говорится в релизе.