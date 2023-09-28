Сотрудника ФНС по Ингушетии подозревают в помощи своему знакомому неплательщику налогов
Налоговый инспектор отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России по Ингушетии подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Отмечается, что в 2021 году местный житель, представляющий интересы двух коммерческих организаций, обратился к своему знакомому налоговому инспектору с просьбой оказать содействие в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость.
После этого, он представил в инспекцию налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, фигурант дела включил их в автоматизированную информационную систему с указанием о том, что в ходе проведения им камеральной налоговой проверки нарушений не выявлено.
Действиями подозреваемого бюджету России причинен ущерб на сумму более 5 млн 600 тыс. рублей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, говорится в релизе.