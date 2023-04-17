Сотрудники Коммолодежи Ингушетии посетили в больнице участника СВО

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Сотрудники Комитета по делам молодёжи Ингушетии совместно с представителями общественных организаций посетили участника специальной военной операции на Украине.

Как сообщили в молодёжном ведомстве субъекта, члены регионального отделения «Молодой гвардии» Ингушетии, ресурсного центра добровольчества и работники Комитета по делам молодежи республики навестили старшего психолога ОМОНа «Беркут-Юг» Управления Росгвардии Хасана Даурбекова.

На днях майору полиции на базе РКБ сделали операцию по удалению доброкачественных образований гайморовой пазухи, которые являются последствиями военной травмы, полученной в ходе исполнения должностных обязанностей на территории, где проводятся боевые действия. Активисты пожелали пациенту скорейшего выздоровления, а Хасан в свою очередь выразил гостям огромную благодарность за их теплый визит.

Напомним, что Хасан Даурбеков уже более пяти лет сотрудничает с Комитетом по делам молодёжи Республики Ингушетия. Отмечается, что благодаря Хасану ведутся разъяснительные мероприятия по борьбе с социально негативными явлениями.

 

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