Сотрудники Коммолодежи Ингушетии посетили в больнице участника СВО

Как сообщили в молодёжном ведомстве субъекта, члены регионального отделения «Молодой гвардии» Ингушетии, ресурсного центра добровольчества и работники Комитета по делам молодежи республики навестили старшего психолога ОМОНа «Беркут-Юг» Управления Росгвардии Хасана Даурбекова.

На днях майору полиции на базе РКБ сделали операцию по удалению доброкачественных образований гайморовой пазухи, которые являются последствиями военной травмы, полученной в ходе исполнения должностных обязанностей на территории, где проводятся боевые действия. Активисты пожелали пациенту скорейшего выздоровления, а Хасан в свою очередь выразил гостям огромную благодарность за их теплый визит.

Напомним, что Хасан Даурбеков уже более пяти лет сотрудничает с Комитетом по делам молодёжи Республики Ингушетия. Отмечается, что благодаря Хасану ведутся разъяснительные мероприятия по борьбе с социально негативными явлениями.