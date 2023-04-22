ДТП

Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Ингушетии

0

В Ингушетии по автодороге «Кантышево-Ачалуки» произошло ДТП с тремя погибшими. Ещё три человека пострадали, они госпитализированы, сообщили в МЧС региона в субботу вечером, 22 апреля.

«Столкнулись автомобили марок «Митсубиши Ланцер» и Лада «Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек, из них 3 человека погибли», — говорится в сообщении.

Пострадавшие попутным транспортом доставлены в ИРКБ города Назрани.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии навестил мать в праздник Ид аль-Фитр и призвал уделить внимание старикам
В Ингушетии организовали посещение жителями Пригородного района родовых кладбищ
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Премьер Ингушетии Владимир Сластенин поздравил мусульман с праздником Ид аль-Фитр
Энергетики обеспечат «светлое» празднование Ид аль-Фитр в Ингушетии
Глава Ингушетии: светлый праздник Ид аль-Фитр — символ возрождения и духовного обновления
В Ингушетии разобрали на запчасти и похитили шесть муниципальных автобусов
Житель Ингушетии подозревается в пособничестве террористам
В Ингушетии 5 тыс. малоимущих семей получили продуктовые наборы от фонда «Сафмар» Гуцериева
Четырехмесячного младенца нашли на улице в Ингушетии
Троих бывших полицейских будут судить в Ингушетии за мошенничество и грабеж

Главное

Яндекс.Метрика

 