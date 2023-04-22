Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками в Ингушетии
В Ингушетии по автодороге «Кантышево-Ачалуки» произошло ДТП с тремя погибшими. Ещё три человека пострадали, они госпитализированы, сообщили в МЧС региона в субботу вечером, 22 апреля.
«Столкнулись автомобили марок «Митсубиши Ланцер» и Лада «Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек, из них 3 человека погибли», — говорится в сообщении.
Пострадавшие попутным транспортом доставлены в ИРКБ города Назрани.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.