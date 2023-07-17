ДТП

Участник ДТП с погибшим полицейским в Ингушетии сбежал из больницы Назрани в Чечню

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В Ингушетии от полученных травм в ДТП скончался полицейский. Виновник дорожной аварии скрылся, в результате чего правоохранители не смогли провести тестирование на наркотики.

«ДТП произошло 16 июля на улице Муталиева в Назрани. «Мерседес Бенц» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с «Рено Логан» под управлением сотрудника полиции. Последний от полученных травм скончался при госпитализации. Водитель «Мерседеса» после проведения компьютерной томографии в ИРКБ Назрани скрылся и обратился в больницу города Грозного в Чечне, в результате чего произвести забор крови не представилось возможным», — сказал собеседник.

По его словам, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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