Участник ДТП с погибшим полицейским в Ингушетии сбежал из больницы Назрани в Чечню

«ДТП произошло 16 июля на улице Муталиева в Назрани. «Мерседес Бенц» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с «Рено Логан» под управлением сотрудника полиции. Последний от полученных травм скончался при госпитализации. Водитель «Мерседеса» после проведения компьютерной томографии в ИРКБ Назрани скрылся и обратился в больницу города Грозного в Чечне, в результате чего произвести забор крови не представилось возможным», — сказал собеседник.

По его словам, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.