Участники СВО станут наставниками для ингушской молодежи

По ее словам, в стране запустили новый проект «Твой герой», с презентацией которого выступила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

«Благодаря этому проекту герои, вернувшиеся с фронта, смогут быстрее адаптироваться к мирной жизни и стать примером для молодежи. А подрастающее поколение узнает больше о наших защитниках и приобретет наставников в их лице», — рассказала Богатырева.

Также она добавила, что в рамках проекта военнослужащие пройдут переподготовку для трудоустройства в системе патриотического воспитания в регионе. В настоящее время в России уже открыто 83 региональных и 1057 муниципальных центров патриотического воспитания, где смогут трудоустроиться военнослужащие.