Участники СВО станут наставниками для ингушской молодежи
Ингушские бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, станут наставниками для молодежи республики. Об этом газете «Ингушетия» рассказала директор центра «Молодой патриот» Мадина Богатырева.
По ее словам, в стране запустили новый проект «Твой герой», с презентацией которого выступила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
«Благодаря этому проекту герои, вернувшиеся с фронта, смогут быстрее адаптироваться к мирной жизни и стать примером для молодежи. А подрастающее поколение узнает больше о наших защитниках и приобретет наставников в их лице», — рассказала Богатырева.
Также она добавила, что в рамках проекта военнослужащие пройдут переподготовку для трудоустройства в системе патриотического воспитания в регионе. В настоящее время в России уже открыто 83 региональных и 1057 муниципальных центров патриотического воспитания, где смогут трудоустроиться военнослужащие.