В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием министра энергетики и ЖКХ республики
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев, министр энергетики и ЖКХ республики Ахмет Лолохоев и заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз Назрань» по работе с социально значимой категорией потребителей Зелимхан Алиханов 5 апреля текущего года проведут совместный прием граждан.
В УПЧ особо отметили, что рассмотрение заявлений и жалоб будет осуществляться в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Также обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав.
При себе заявителям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение, содержащее все сведения для оперативного рассмотрения доводов.
Прием будет проводиться с 10 до 13 часов по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Предварительная запись осуществляется по тел.: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресенья.