В августе годовая инфляция в Ингушетии снизилась и достигла отметки 5,7%

Отмечается, что из-за ослабления рубля подорожали импортные фрукты. В результате выросли цены на бананы и апельсины, а яблоки и лимоны дешевели медленнее в годовом выражении.

В августе владельцы птицефабрик тратили больше средств на покупку импортных кормовых добавок и вакцин, которые прибавили в цене также на фоне ослабления рубля. Как следствие — ускорился годовой рост цен на куриное мясо и яйца. Вместе с тем, рост конкуренции среди поставщиков стал причиной снижения цен на муку, макаронные и крупяные изделия. Кроме того, в регионе увеличилось количество складских помещений, которые позволяют повысить запасы продуктов с длительным сроком хранения.

Среди непродовольственных товаров замедлился рост цен на школьно-письменные принадлежности, парфюмерно-косметические товары и медикаменты. Динамика цен на товары для учебы, парфюмерию и косметику объясняется статистическим эффектом базы прошлого года. Так, в августе 2022 года стоимость аренды торговых площадей в регионе повысилась, и продавцы перенесли возросшие издержки в отпускные цены на свои товары.

В прошлом году из-за нарушений логистических цепочек уменьшилось предложение медицинских товаров на рынке, что привело к их удорожанию. В августе текущего года поставки наладились и цены на эти товары росли менее заметно. Кроме того, в республике увеличилось количество региональных представительств некоторых аптечных сетей, что усилило конкуренцию и положительно повлияло на динамику цен.

Снижение инфляции в сфере услуг в августе во многом связано с динамикой цен на авиа- и железнодорожные перевозки. Благодаря назначению дополнительных поездов по ряду направлений подешевели билеты железнодорожного транспорта. Расширились полетные программы в Турцию. Кроме того, некоторые турецкие отели снижали стоимость своих услуг из-за падения спроса. В совокупности эти факторы привели к замедлению роста цен на отдых в этой стране в годовом выражении.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.