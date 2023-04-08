В домовладении жителя Ингушетии обнаружен схрон с оружием и боеприпасами
Правоохранителями Ингушетии совместно с сотрудниками ВОГ МВД и УФСБ России по республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий в домовладении 60-летнего жителя сельского поселения Алхасты Сунженского района обнаружен схрон.
Как сообщает пресс-служба МВД по региону, изъяты: автомат Калашникова АК-74 калибра 5.45 мм; пистолет АПС (9 мм); карабин Симонова ОП-СКС калибра 7,62 мм; 393 патрона (5,45 мм и 7,62 мм); 57 патронов к пистолету Макарова калибра 9 мм; 13 деталей от различных видов ручного огнестрельного оружия.
В отношении хозяина дома отделом дознания МО МВД России «Сунженский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России.
Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.