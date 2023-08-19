В ДТП за сутки в Ингушетии пострадали одиннадцать человек

«Первая авария произошла по улице Чеченская. Водитель машины Лада «Веста» наехал на электроопору, пострадали 2 человека. Второе ДТП произошло на улице Картоева. Водитель машины Тойота «Королла» допустил наезд на дерево, пострадали 4 человека», — рассказал собеседник.

По его слова, еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Столичная, где столкнулись автомобили марки Лада «Веста» и ВАЗ 21110. Пять человек пострадали, одного из них госпитализировали.

Отмечается, что в результате аварий погибших нет.

Напомним, Ингушетия в лидерах по числу смертей в ДТП. В регионе 19 погибших на 100 травмированных в автокатастрофах. Это самая высокая в республике смертность с 2016 года.