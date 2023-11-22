В горном селе Ольгети Ингушетии школьникам рассказали об армейских буднях

Отмечается, что мероприятия были организованы в рамках исполнения приказа командующего Южным военным округом ВС РФ и акции «Присягнувши единожды».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Джейрахского района, к ребятам приехали военный комиссар района, его старший помощник, представитель пограничной заставы «Эзми», представитель органов местной власти.

«В актовом зале школы собрались учащиеся старших классов, юнармейцы. Гости рассказали о возможностях поступления в различные военные учебные заведения, прохождения военной службы по контракту и постановки граждан на воинский учет», — отметили сотрудники администрации района.