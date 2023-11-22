Урок мужества

В горном селе Ольгети Ингушетии школьникам рассказали об армейских буднях

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В сельском поселении Ольгети в горной части Ингушетии для школьников были проведены уроки мужества.

Отмечается, что мероприятия были организованы в рамках исполнения приказа командующего Южным военным округом ВС РФ и акции «Присягнувши единожды».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Джейрахского района, к ребятам приехали военный комиссар района, его старший помощник, представитель пограничной заставы «Эзми», представитель органов местной власти.

«В актовом зале школы собрались учащиеся старших классов, юнармейцы. Гости рассказали о возможностях поступления в различные военные учебные заведения, прохождения военной службы по контракту и постановки граждан на воинский учет», — отметили сотрудники администрации района.

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