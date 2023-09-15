В горной Ингушетии стартовал фестиваль бейсджампинга, на одной площадке собрались лучшие в своем деле поклонники экстремального вида спорта.

Как сообщили в администрации Джейрахского района, мероприятие проходит в единственном в России клубе бейсджампинга «Легенда гор» памяти трехкратного чемпиона страны по парашютному спорту Глеба Вореводина.

«Яркие полеты, захватывающие эмоции и настоящее шоу в воздухе. Увидеть спортсменов жители и гости республики смогут на двух точках — в башенных комплексах «Харп» и «Бейни» до 18 сентября», — отметил глава района Ахмед Льянов.

Напомним, бейсджампинг — это экстремальный вид спорта, в котором используют специальный парашют для прыжков и полётов с фиксированных объектов, чаще всего высоких гор.