Туризм

В горной Ингушетии стартовала вторая смена всероссийского лагеря «Бейни»

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В Ингушетии стартовала вторая смена Всероссийского молодежного туристско-образовательного палаточного лагеря.

Как сообщили в Коммолодёжи республики, экологическая смена палаточного лагеря «Бейни» собрала представителей восьми регионов России.

В официальном открытии смены приняли участие начальник Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Адам Баркинхоев и председатель молодёжного ведомства региона Адам Мальсагов.

«Надеюсь, что эта смена станет для вас полезной и увлекательной. Я не стану заваливать вас длинными лекциями об охране окружающей среды, так как я знаю, для чего вы приехали и для чего вы выбрали эту смену. Желаю вам приятного знакомства с нашим прекрасным краем», — подчеркнул в своей речи Адам Баркинхоев.

Бейниевцы также узнали о сердечно-легочной реанимации от волонтеров ИРО ООО «Российский Красный Крест».

«Проведем эту смену круто, здорово, весело и самое главное — продуктивно! Надеюсь, мы сможем стать частью приятных воспоминаний о республике», — отметил Адам Мальсагов.

Напомним, проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

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