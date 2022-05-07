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В городе Малгобеке Ингушетии открыли бюст Владимиру Этушу в честь его 100-летия

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В городе воинской славы Малгобеке Ингушетии открыли бюст народному артисту СССР Владимиру Этушу в честь его 100-летия. Памятник также посвящен 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В преддверии Дня Победы в городе воинской славы на одноименной улице состоялось открытие бюста народному артисту СССР, актеру театра и кино, защитнику и почетному гражданину Малгобека Владимиру Абрамовичу Этушу. Почетное право открытия бюста было предоставлено заместителю председателя правительства Республики Ингушетия Марем Амриевой и мэру Малгобека Муссе Галаеву. Мероприятие прошло в теплой и неформальной обстановке, было сказано много трогательных слов о Владимире Абрамовиче», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что после окончания торжественной части мероприятия присутствующие возложили к подножию монумента живые цветы.

«Открытие памятника — особо значимое событие в жизни всего нашего города. Это не просто дань памяти погибшим, а еще и урок мужества и славы для юного поколения. Наш долг и долг будущих поколений сохранять память о минувшей войне, невосполнимых потерях и страданиях. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев», — сказал Галаев.

Во время Великой Отечественной войны Владимир Этуш служил в 37-й армии, защищавшей Малгобекское направление, был награжден медалью «За освобождение Кавказа». В 1995 году власти Ингушетии присвоили ему звание «Почетный гражданин города Малгобека», а в 2003 он награжден республиканским орденом «За заслуги».

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. Именно Малгобекский рубеж оказался непреодолимым препятствием для фашистов, а битва на склонах Терского хребта явилась решающим поворотом. Победа далась ценой жизни 120 тыс. солдат и офицеров Красной армии. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.

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