В Ингушетии 38% сотрудников готовы на уступки по зарплате ради гарантий трудоустройства

Как сообщили в hh. ru, 38% соискателей из Ингушетии и СКФО в целом готовы согласиться на более низкую зарплату, чем она указана у них в резюме, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. В целом по России доля таких ответов составила 39%. Отмечается, что еще три месяца назад (по итогам января-апреля 2023 года) доля астраханцев, готовых пойти на уступки по зарплате ради гарантированного трудоустройства или сохранения текущей работы, была выше — 43%.

Чаще всего пойти на снижение зарплатных ожиданий ради трудоустройства готовы представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Безопасность» (по 42%). Меньше всего таких соискателей оказалось в сферах «Медицина, фармацевтика» (всего 29%) и «Спорт, салоны красоты» (21%).

Еще 44% соискателей из Ингушетии и СКФО в целом однозначно не готовы пойти на уступки по заработной плате, даже если снижение ожиданий будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую. По России в целом доля таких респондентов составила 44%.

Чаще всего это представители профессиональных сфер «Спорт, салоны красоты» (сразу 57% не готовы снизить требования к зарплате), «Автомобильный бизнес» (55%) и «Строительство, недвижимость» (54%).

Отмечается, что еще 18% жителей региона затруднились дать ответ — три месяца назад таких было чуть меньше (16%).