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В Ингушетии детям военнослужащих и контрактников передадут подарки

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Власти Сунженского района Ингушетии передадут сладкие подарки для детей военнослужащих и контрактников.

Об этом стало известно на встрече главы района Исы Татиева с командиром воинской части № 75394 подполковником Вячеславом Загорским.

Как сообщили газете «Ингушетия», стороны также обсудили планы по развитию гражданской службы, укреплению патриотического воспитания и проведению культурных мероприятий.

«Эта встреча — важное событие, так как оно укрепляет взаимодействие между местной властью и военными структурами», — подчеркнул Иса Татиев.

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