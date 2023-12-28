В Ингушетии детям военнослужащих и контрактников передадут подарки

Об этом стало известно на встрече главы района Исы Татиева с командиром воинской части № 75394 подполковником Вячеславом Загорским.

Как сообщили газете «Ингушетия», стороны также обсудили планы по развитию гражданской службы, укреплению патриотического воспитания и проведению культурных мероприятий.

«Эта встреча — важное событие, так как оно укрепляет взаимодействие между местной властью и военными структурами», — подчеркнул Иса Татиев.