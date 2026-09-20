Волонтеры Ингушетии помогают возрастным избирателям и людям с ОВЗ 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба комитета по делам молодежи Ингушетии

В дни голосования на всех 142 избирательных участках организовано дежурство волонтеров. Благодаря участию добровольцев процесс волеизъявления становится более организованным и удобным для граждан, сообщили газете «Ингушетия» в региональном комитета по делам молодежи. 

Отмечается, что активисты оказывают комплексную поддержку: помогают с навигацией, встречают посетителей и окружают заботой людей старшего поколения, ветеранов и маломобильных граждан. 

Работа волонтеров на выборах демонстрирует высокий уровень гражданской ответственности и сплоченности молодежи региона. В КДМ выразили искреннюю признательность добровольцам за их отзывчивость и неоценимый вклад в общее дело. 

Напомним, 18-20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы и Народного собрания Ингушетии.

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