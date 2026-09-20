Волонтеры Ингушетии помогают возрастным избирателям и людям с ОВЗ 

Отмечается, что активисты оказывают комплексную поддержку: помогают с навигацией, встречают посетителей и окружают заботой людей старшего поколения, ветеранов и маломобильных граждан.

Работа волонтеров на выборах демонстрирует высокий уровень гражданской ответственности и сплоченности молодежи региона. В КДМ выразили искреннюю признательность добровольцам за их отзывчивость и неоценимый вклад в общее дело.

Напомним, 18-20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы и Народного собрания Ингушетии.