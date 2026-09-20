Юсуп Тебоев представит Ингушетию в финале конкурса «Народный участковый-2026» 

Правоохранитель одержал победу по итогам онлайн-голосования и вышел в финал, который пройдёт в очном формате с 26 по 29 октября 2026 года на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России.

Отмечается, что в органах внутренних дел Юсуп Тебоев служит уже 15 лет. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и отзывчивое отношение к людям он пользуется уважением жителей своего административного участка.

Главным достижением офицер считает умение находить общий язык с разными категориями граждан и доверие населения.

Коллеги пожелали полицейскому успехов в финале конкурса «Народный участковый-2026».