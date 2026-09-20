Герой Труда Султангирей Костоев из Ингушетии призвал исполнить гражданский долг 

Управляющий сельскохозяйственного предприятия «Зори Кавказа» и человек с 42-летним стажем работы в аграрной сфере, свой путь начинал трактористом. После службы в армии он вернулся в родное хозяйство, сегодня занимается управлением производством и его инженерным сопровождением.

В 2025 году труженику АПК присвоено звания Героя Труда России. На церемонии вручения Президент Владимир Путин отметил его как пример трудолюбия и организаторских способностей.

Определившись с выбором, Султангирей Костоев обратился к жителям республики с призывом принять участие в голосовании и поддержать кандидатов в депутаты Госдумы и Народного собрания, чья деятельность направлена на защиту интересов народа и принесет пользу обществу и государству.