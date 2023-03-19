В Ингушетии на мужчину завели дело за попытку дать взятку полицейскому

Мужчина, находившийся в федеральном розыске, был доставлен правоохранителями в ОМВД России по Назрановскому району, где предпринял попытку дачи взятки в размере 12 тыс. рублей сотруднику полиции за сокрытие информации о его местонахождении.

Довести свой преступный умысел до конца подозреваемому не удалось, поскольку полицейский отказался от денег и зафиксировал преступление.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД по региону. Проводятся следственные и процессуальные действия, говорится в релизе.