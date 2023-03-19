Взятка

В Ингушетии на мужчину завели дело за попытку дать взятку полицейскому

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На 44-летнего жителя Ингушетии заведено уголовное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Мужчина, находившийся в федеральном розыске, был доставлен правоохранителями в ОМВД России по Назрановскому району, где предпринял попытку дачи взятки  в размере 12 тыс. рублей сотруднику полиции за сокрытие информации о его местонахождении.

Довести свой преступный умысел до конца подозреваемому не удалось, поскольку полицейский отказался от денег и зафиксировал преступление.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД по региону. Проводятся следственные и процессуальные действия, говорится в релизе.

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