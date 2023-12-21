В Ингушетии открыли памятник погибшим росгвардейцам

Глава региона отметил, что сегодня Россия отстаивает свое священное право на безопасность и процветание и на страже благополучия страны вместе с армейскими частями стоят воины Росгвардии. В ходе специальной военной операции они проявляют храбрость и героизм, высокий уровень боевой подготовки, доблестное выполнение всех поставленных перед ними задач.

«Многие сотрудники личного состава Управления Росгвардии по Республике Ингушетия отмечены высокими государственными наградами за безупречное исполнение служебного долга и обеспечения государственных интересов России. В честь этих ребят мы сегодня открыли памятник в Назрани. Мы понимаем бесконечное величие их подвига, они увековечены в наших сердцах. Мы всегда и всеми мерами будем помогать их родным и близким», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений подчеркнул, что «бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают славный боевой путь — путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и нашему народу, действуют твердо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ».

«Наши росгвардейцы прошли путь настоящих воинов, ведя борьбу с терроризмом, экстремизмом, преступностью, обеспечивая безопасность объектов, людей, общества и государства. Они все всегда будут жить в памяти родных и близких, друзей и сослуживцев, каждого жителя республики и родной страны. Слава их подвига никогда не померкнет, оставаясь примером для новых поколений россиян — жителей Ингушетии и каждого уголка великой России», — добавил Глава республики.