В Ингушетии отметили 253-летие единения с Россией и очередную годовщину возращения Крыма
На площади перед Дворцом культуры города Назрани состоялось праздничное мероприятие к 253-летию единения Ингушетии с Россией и 9-й годовщине возвращения Крыма «в родную гавань».
«В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем» — эти слова Президента России идеально характеризуют значение и последствия единения нашей родной Ингушетии с Россией, возращения Крыма и легендарного города Севастополя, считает Глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«Две эти годовщины — 253-летие союза Ингушетии с Россией и 9-летие соединения Крыма с Россией мы отмечаем 17 и 18 марта», — напомнил он в своем Телеграм-канале.
Калиматов отметил, что два с половиной века назад Ингушетия стала частью великого государства.
«Мы сохранили свою самобытность, мировоззрение, обычаи и традиции, родную речь и семейный уклад. Наши мудрые предки сделали выбор исторически правильный, судьбоносный, гарантирующий стабильное и безопасное народное развитие», — подчеркнул Глава.
Другое не менее важное для страны событие, по его словам, произошло девять лет назад.
«Народным волеизъявлением наш родной Крым вернулся в состав России. Наша страна показала, что она носитель и продолжатель особой исторической роли. Сегодня жители республики присоединились ко всем регионам нашей многонациональной страны, где проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому важному событию», — написал Калиматов.
Руководитель субъекта поздравил всех с праздником, пожелал жителям Ингушетии и всех регионов России счастья, здоровья, процветания, новых достижений на благо общей Родины.