В Ингушетии отметили 253-летие единения с Россией и очередную годовщину возращения Крыма

«В верности, единстве, дружбе народов России наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем» — эти слова Президента России идеально характеризуют значение и последствия единения нашей родной Ингушетии с Россией, возращения Крыма и легендарного города Севастополя, считает Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Две эти годовщины — 253-летие союза Ингушетии с Россией и 9-летие соединения Крыма с Россией мы отмечаем 17 и 18 марта», — напомнил он в своем Телеграм-канале.

Калиматов отметил, что два с половиной века назад Ингушетия стала частью великого государства.

«Мы сохранили свою самобытность, мировоззрение, обычаи и традиции, родную речь и семейный уклад. Наши мудрые предки сделали выбор исторически правильный, судьбоносный, гарантирующий стабильное и безопасное народное развитие», — подчеркнул Глава.

Другое не менее важное для страны событие, по его словам, произошло девять лет назад.

«Народным волеизъявлением наш родной Крым вернулся в состав России. Наша страна показала, что она носитель и продолжатель особой исторической роли. Сегодня жители республики присоединились ко всем регионам нашей многонациональной страны, где проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому важному событию», — написал Калиматов.

Руководитель субъекта поздравил всех с праздником, пожелал жителям Ингушетии и всех регионов России счастья, здоровья, процветания, новых достижений на благо общей Родины.