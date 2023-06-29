Прокуратура

В Ингушетии перед предпринимателем погасили долг по контракту после вмешательства прокуратуры

0

В Ингушетии после вмешательства прокуратуры перед предпринимателем погасили долг по исполненному контракту, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При проверке установлено, что между Минприроды республики и ООО «РеалПроект» был заключен государственный контракт на выполнение работ по определению границ зон затопления и подтопления на сумму около 19,4 млн рублей. При своевременном исполнении предпринимателем своих обязательств, оплата в установленный срок не была произведена.

Прокуратурой в правительство региона было внесено представление, задолженность полностью погашена, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Судебные приставы Ингушетии взыскали с подрядчика 3,7 млн рублей, похищенные при строительстве школы
Народный фронт добился открытия абонентских пунктов для оплаты за газ в Ингушетии
Около 400 тыс. рублей перевела мошеннику жительница Ингушетии 
В Ингушетии водитель врезался в забор частного дома
За незаконную врезку в нефтепровод на жителя Ингушетии завели дело
Глава Ингушетии: наша задача — сделать регион востребованным туристическим местом
Показавших хорошие результаты деятельности глав муниципалитетов будут поощрять в Ингушетии
В Ингушетии проходит XV Всероссийский молодежный форум «Таргим»
Ранее судимый подрядчик подозревается в хищении 15 млн руб. при строительстве ДОУ в Ингушетии
В домах двух жителей Ингушетии нашли самодельные бомбы
Подозреваемый в убийстве главы ЦПЭ МВД по Ингушетии признался в содеянном

Главное

Яндекс.Метрика

 