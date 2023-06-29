В Ингушетии перед предпринимателем погасили долг по контракту после вмешательства прокуратуры

При проверке установлено, что между Минприроды республики и ООО «РеалПроект» был заключен государственный контракт на выполнение работ по определению границ зон затопления и подтопления на сумму около 19,4 млн рублей. При своевременном исполнении предпринимателем своих обязательств, оплата в установленный срок не была произведена.

Прокуратурой в правительство региона было внесено представление, задолженность полностью погашена, говорится в релизе.