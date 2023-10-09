В Ингушетии прошла матчевая встреча по боксу

Организовала состязания Федерация бокса Ингушетии. Главными событиями на ринге стали встречи команды из Ачхой-Мартана и сборной команды города Сунжи и Нестеровского.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, в соревнованиях приняли участие 36 спортсменов, составивших 18 пар.

«Такие промежуточные товарищеские встречи для ребят — своего рода небольшой экзамен, подводящий итог завершения очередного сезона», — отметил старший тренер юниорской сборной региона по боксу Кадыр Хамхоев.

По итогам выступления ингушской команды на матчевой встрече победителями стали Бисаев Араман (38 кг), Евлоев Амир (36 кг), Мякиев Хамзат (26 кг), Бесаев Хабиб (38 кг), Мякиев Хазыр (48 кг), Бесаев Магомед (75 кг), Мякиев Сулейман (40 кг), Баркинхоев Мухамед-Али (42 кг), Героев Ибрагим (46 кг), Бузуртанов Магомед (66 кг), Гапархоев Магомед (46 кг), Хамхоев Мухамад (48 кг), Хамхоев Ибрагим (50 кг).