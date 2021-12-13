В Ингушетии пройдет пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Минспорта республики за 2021 год

В мероприятии примет участие министр спорта республики Али Дошхоклоев. На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ. Аккредитация СМИ проходит по электронной почте pressa@minsportri. ru.

Желающие задать вопрос в онлайн-режиме могут задать его в директ официальной страницы Минспорта РИ в «Инстаграм» minsport_06, следует при этом обязательно указать название СМИ (вопросы будут приниматься только от СМИ), ответ будет направлен в формате видео.