В Ингушетии пройдет пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Минспорта республики за 2021 год
Во вторник, 14 декабря, в 15:00 во Дворце спорта «Магас» в Назрани состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Министерства спорта Ингушетии за текущий год, а также основным стратегическим задачам и планам ведомства на 2022 год.
В мероприятии примет участие министр спорта республики Али Дошхоклоев. На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ. Аккредитация СМИ проходит по электронной почте pressa@minsportri. ru.
Желающие задать вопрос в онлайн-режиме могут задать его в директ официальной страницы Минспорта РИ в «Инстаграм» minsport_06, следует при этом обязательно указать название СМИ (вопросы будут приниматься только от СМИ), ответ будет направлен в формате видео.