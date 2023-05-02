В Ингушетии пройдет встреча театралов с заслуженным деятелем искусств России Заславским
В Ингушетии 4 мая состоится встреча театралов с заслуженным деятелем искусств России Григорием Заславским.
Кандидат филологических наук, член Общественной палаты России, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Анатольевич Заславский проведет с представителями культуры республики в два этапа лекции на темы «Новые тенденции и возможности в сфере театрального искусства» и «Кадровый дефицит в сфере театрального искусства».
Мероприятие пройдет в городе Назрани в здании Ингушского государственного театра юного зрителя (улица имени Асият Тутаевой, 44) с 11:00 до 12:30 мск.