В Ингушетии пройдет встреча театралов с заслуженным деятелем искусств России Заславским

Кандидат филологических наук, член Общественной палаты России, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Анатольевич Заславский проведет с представителями культуры республики в два этапа лекции на темы «Новые тенденции и возможности в сфере театрального искусства» и «Кадровый дефицит в сфере театрального искусства».

Мероприятие пройдет в городе Назрани в здании Ингушского государственного театра юного зрителя (улица имени Асият Тутаевой, 44) с 11:00 до 12:30 мск.