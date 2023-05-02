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В Ингушетии пройдет встреча театралов с заслуженным деятелем искусств России Заславским

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В Ингушетии 4 мая состоится встреча театралов с заслуженным деятелем искусств России Григорием Заславским.

Кандидат филологических наук, член Общественной палаты России, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Анатольевич Заславский проведет с представителями культуры республики в два этапа лекции на темы «Новые тенденции и возможности в сфере театрального искусства» и «Кадровый дефицит в сфере театрального искусства».

Мероприятие пройдет в городе Назрани в здании Ингушского государственного театра юного зрителя (улица имени Асият Тутаевой, 44) с 11:00 до 12:30 мск.

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