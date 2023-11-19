Дзюдо

В Ингушетии состоялось первенство по дзюдо в рамках акции «Молодежь против терроризма»

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В сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района прошло первенство по дзюдо в рамках поддержки акции «Молодежь против терроризма», сообщили газете «Ингушетия» в районной администрации.

«Золотые медали завоевали М. Даскиев, А. Чаниев, С. Озиев, А. Алдаганов, А. Костоев, В. Альтемиров, М-А. Вадилгов, А-М. Ведзижев, Р. Падиев, Б. Баркинхоев, А-М. Ваделов», — рассказал собеседник.

По его словам, почетное второе место завоевали А. Даурбеков, Р. Тутаев, И. Цуров, М. Эсмурзиев, А. Торшхоев, М-А. Богатырев, С. Евлоев, Ю. Эсмурзиев, Х. Евлоев, А. Даскиев, И. Балкоев, К. Ваделов.

«Я выражаю благодарность всем тренерам, а также судейской коллегии. Каждому, кто принял участие в организации сегодняшнего мероприятия, которое направлено на популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Именно в здоровой и спортивной молодежи будущее нашего района и всей Ингушетии», — подчеркнул глава администрации района Абдулхамид Костоев.

Отмечается, что организатором мероприятия выступило МКУ Спорткомитет «Спортивная школа Малгобекского района». Участие в турнире приняли около 150 спортсменов Малгобекского района 2012-1015 годов рождения.

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