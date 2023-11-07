В Ингушетии троих осужденных перевели в тюрьмы ближе к родным после вмешательства УПЧ

«В ведомство поступили обращения местных жителей с просьбой о помощи в переводе осужденных членов их семей для дальнейшего отбывания наказания в исправительные учреждения, находящиеся неподалеку от места их жительства», — рассказал собеседник.

По его словам, из-за тяжелого финансового положения они оказались в трудном положении и не могут посещать своих близких, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях, расположенных в отдаленных от республики регионах России.

Отмечается, что по результатам совместной работы аппарата УПЧ в регионе и Федеральной службы исполнения наказаний России трое осужденных направлены для дальнейшего отбывания наказания в исправительные учреждения УФСИН по Северной Осетии и Чеченской Республике, с учетом места жительства родственников.