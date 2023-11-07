Права человека

В Ингушетии троих осужденных перевели в тюрьмы ближе к родным после вмешательства УПЧ

0

Аппарат Уполномоченного по правам человека по региону добился перевода троих осужденных в колонии, где проживают их ближайшие родственники, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

«В ведомство поступили обращения местных жителей с просьбой о помощи в переводе осужденных членов их семей для дальнейшего отбывания наказания в исправительные учреждения, находящиеся неподалеку от места их жительства», — рассказал собеседник.

По его словам, из-за тяжелого финансового положения они оказались в трудном положении и не могут посещать своих близких, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях, расположенных в отдаленных от республики регионах России.

Отмечается, что по результатам совместной работы аппарата УПЧ в регионе и Федеральной службы исполнения наказаний России трое осужденных направлены для дальнейшего отбывания наказания в исправительные учреждения УФСИН по Северной Осетии и Чеченской Республике, с учетом места жительства родственников.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители ингушской общины города Сочи приняли участие в спортивном мероприятии «Боксзабег»
Разыскиваемого за тяжкое преступление жителя Армении задержали правоохранители Ингушетии
Ингушетия и Самарская область развивают сотрудничество в различных сферах
В Ингушетии завершился фестиваль национальных культур «Дружба народов»
Ингушский футболист Магомед Оздоев в матче греческой Суперлиги забил победный гол
Ингушский борец Зелимхан Чаниев стал серебряным призером международного турнира
Команда юных ингушских футболистов «Ангушт» стала победителем турнира в Краснодаре
Незаконные рекламные конструкции демонтировали в Назрани
Представители Ингушетии в Москве приняли участие в акции по изготовлению блиндажных свечей для участников СВО
Борцы из Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Ленинградской области
Ингушские вольники завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге

Главное

Яндекс.Метрика

 