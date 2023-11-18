Взятка

В Ингушетии возбуждено дело о взятке с вымогательством в отношении правоохранителя

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Возбуждено дело о получении взятки с вымогательством в отношении госавтоинспектора, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС МО МВД России «Малгобекский» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» частью 5 статьи 290 УК России (получение взятки с вымогательством)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 ноября текущего года инспектор полицейский в сельском поселении Южное Малгобекского района остановил водителя, который нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Подозреваемый потребовал от водителя автомобиля перечислить на указанный им банковский счет взятку в размере 50 тыс. рублей за не привлечение к административной ответственности. Деньги были перечислены, а инспектор протокол составлять не стал.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно — розыскной деятельности УФСБ и МВД России по Ингушетии», — отметили в ведомстве, добавив, что в настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России, решается вопрос об избрании меры пресечении.

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