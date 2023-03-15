В Ингушском ТЮЗе работают над новым спектаклем «Скупой рыцарь»

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Артисты Ингушского театра юного зрителя приступили к репетициям нового спектакля «Скупой рыцарь» по одноименной пьесе Пушкина из цикла «Маленькие трагедии», рассказали нашему изданию в региональном Минкультуры.

Постановщиком спектакля на родном языке стал главный режиссер Русского театра Ингушетии Ахмед Льянов.

По словам собеседника, совсем скоро зрители увидят постановку, основной темой которой является жадность, способная разрушить самые близкие отношения. В настоящее время роли уже распределены, идёт читка материала.

 

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