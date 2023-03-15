В Ингушском ТЮЗе работают над новым спектаклем «Скупой рыцарь»

Постановщиком спектакля на родном языке стал главный режиссер Русского театра Ингушетии Ахмед Льянов.

По словам собеседника, совсем скоро зрители увидят постановку, основной темой которой является жадность, способная разрушить самые близкие отношения. В настоящее время роли уже распределены, идёт читка материала.