В лесах Ингушетии отменен особый противопожарный режим

«Особый режим действовал на территории лесных угодий с 17 июля текущего года. Он предполагал введения ряда запретов, в числе которых ограничение пребывания граждан в лесах, запрет на разжигание костров, увеличение штрафов за нарушение действующих правил и многое другое», — рассказал собеседник издания.

По его словам, смена погодных условий, а именно похолодание в регионе, позволило отменить данный режим.

Отмечается, что хоть особые ограничения и сняты, пожароопасный сезон в Ингушетии продолжается до конца ноября. Представители природоохранного ведомства напомнили местным жителям и приезжим о том, что необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с огнем в лесном массиве для недопущения пожароопасной ситуации.