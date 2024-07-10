В Ингушетии создают лесные дороги для борьбы с пожарами

По словам собеседника нашего издания, данные работы проводятся в ходе реализации государственного задания на 2024 для того, чтобы в случае возникновения возгораний на тех или иных участках представители противопожарной службы имели возможность максимально оперативно добраться до мест происшествий.

В текущем году на территории Сунженского района планируется проложить более 60 км подобных дорог. Благодаря усилиям местного лесопожарного центра к настоящему времени уже выполнено свыше половины от общего объема работ.

«Создание и реконструкция этих дорог является частью комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов в черте региона. Помимо этого, с целью обеспечения защиты от возгораний активно используется лесохозяйственная и лесопожарная техника, а также иное спецоборудование, приобретенное в рамках национального проекта «Экология», — отметил руководитель природоохранного ведомства по Ингушетии Саварбек Холохоев.