В Малгобеке Ингушетии на сходе граждан обсудили вопросы призыва на военную службу

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, представители мэрии ознакомили участников мероприятия с порядком проведения осенней призывной кампании и нововведениями, рассказали о преимуществах и льготах, на которые могут рассчитывать военнослужащие и их семьи.

Особо отмечалось, что в настоящее время за неявку в военкомат без уважительной причины полагается штраф до 30 тыс. рублей. Помимо штрафов уклонистов ждут и другие ограничения.

«Главной проблемой в настоящее время по-прежнему остается уклонение молодых людей от призыва и отношение молодежи призывного возраста к исполнению воинской обязанности в целом. Для всё большего количества призывников служба становится хоть и сложным, но очень полезным периодом жизни. Именно в войсковой части существует возможность обучиться полезной профессии, улучшить свою физическую форму, да и просто стать более дисциплинированным, собранным и внимательным», — подчеркнул начальник отдела по ГО и ЧС администрации Малгобека Б. Медов.