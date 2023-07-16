В Малгобеке Ингушетии продолжает гореть стихийная мусорная свалка
В Малгобеке продолжает гореть стихийная мусорная свалка. Мэрия города намерена направить обращение в Минимущество республики для решения вопроса об изъятии земельного участка, выделенного региональному оператору ООО «Экосистема» для строительства полигона.
Об этом заявил мэр Малгобека Мусса Галаев на выездном совещании под руководством исполняющего обязанности главы Минприроды региона Саварбека Холохоева, сообщается в Телеграм-канале администрации муниципалитета.
Было отмечено, что истек срок, установленный для ликвидации возгорания на свалке в Малгобеке и приведения прилегающей территории в надлежащий вид региональным оператором ООО «Экосистема». Однако не предпринято достаточных действий для решения проблемы.
Отмечается, что «Экосистему» привлекут к ответственности в соответствии с КоАП России, а также о взыщут ущерб, причиненный окружающей среде противоправными действиями регионального оператора. Росприроднадзор и Россельхознадзор будут также вовлечены в решении вопроса по свалке.
Напомним, еще в марте текущего года сотрудники Минприроды Ингушетии зафиксировали несанкционированное размещение отходов на свалке в городе Малгобеке. Между тем, земельный участок площадью 5 га был выделен ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом.