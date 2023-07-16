В Малгобеке Ингушетии продолжает гореть стихийная мусорная свалка

Об этом заявил мэр Малгобека Мусса Галаев на выездном совещании под руководством исполняющего обязанности главы Минприроды региона Саварбека Холохоева, сообщается в Телеграм-канале администрации муниципалитета.

Было отмечено, что истек срок, установленный для ликвидации возгорания на свалке в Малгобеке и приведения прилегающей территории в надлежащий вид региональным оператором ООО «Экосистема». Однако не предпринято достаточных действий для решения проблемы.

Отмечается, что «Экосистему» привлекут к ответственности в соответствии с КоАП России, а также о взыщут ущерб, причиненный окружающей среде противоправными действиями регионального оператора. Росприроднадзор и Россельхознадзор будут также вовлечены в решении вопроса по свалке.

Напомним, еще в марте текущего года сотрудники Минприроды Ингушетии зафиксировали несанкционированное размещение отходов на свалке в городе Малгобеке. Между тем, земельный участок площадью 5 га был выделен ООО «Экосистема» для строительства мусорного полигона с современным мусоросортировочным комплексом.