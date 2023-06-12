В Москве открыли мемориальную плиту в честь первого Героя России из Ингушетии Суламбека Осканова

«Это значительное для ингушского народа событие произошло в День России, когда вся страна отмечает этот великий праздник. Именную плиту установили на здании Центра государственного и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний», — сообщил в своем Telegram-канале Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что Суламбек Осканов — это человек-легенда, который всегда будет примером достойного служения России и людям.

«Он пожертвовал собственной жизнью для спасения других. В наши дни о подвиге Суламбека Осканова знает не только каждый ингушский мальчишка. На этом подвиге воспитываются будущие защитники Родины во всех концах бескрайней России. У истоков величия нашей страны стоят такие герои, как Суламбек Осканов. Вечная ему память», — добавил Глава региона.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», мемориальную плиту установили в столице страны на Дмитровском шоссе.

Напомним, в 1992 году 7 февраля при выполнении учебно-боевого полета в сложных метеорологических условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава Суламбек Осканов, произошел отказ авиагоризонта. В результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка.

Выйдя из облаков, летчик увидел перед собой населенный пункт. Ценою собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Указом главы государства от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, летчику-снайперу посмертно присвоено звание Героя России.