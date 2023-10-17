В Назрани пройдет второй турнир по панкратиону памяти последнего защитника Брестской Крепости Уматгирея Барханоева
В Ингушетии в спортивной школе олимпийского резерва «Назрань» пройдет II лично-командный турнир по спортивной борьбе в дисциплине панкратион памяти последнего защитника Брестской крепости, офицера пограничных войск Красной армии Уматгирея Барханоева.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, в соревнованиях примут участие представители различных республиканских школ (секций, клубов), пропагандирующих смешанные единоборства. Приблизительно количество участников турнира составит 200 человек.
Организатором турнира является Федерация спортивной борьбы Ингушетии при поддержке Минспорта республики.