Панкратион

В Назрани пройдет второй турнир по панкратиону памяти последнего защитника Брестской Крепости Уматгирея Барханоева

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В Ингушетии в спортивной школе олимпийского резерва «Назрань» пройдет II лично-командный турнир по спортивной борьбе в дисциплине панкратион памяти последнего защитника Брестской крепости, офицера пограничных войск Красной армии Уматгирея Барханоева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, в соревнованиях примут участие представители различных республиканских школ (секций, клубов), пропагандирующих смешанные единоборства. Приблизительно количество участников турнира составит 200 человек.

Организатором турнира является Федерация спортивной борьбы Ингушетии при поддержке Минспорта республики.

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