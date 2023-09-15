В Назрановском районе Ингушетии ребенка возвратили матери
В администрацию Назрановского района поступила информация о том, что житель сельского поселения Яндаре якобы насильно удерживает свою дочь и не дает ей видеться с матерью.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, начальник отдела опеки, попечительства и охраны детства Роза Парижева, досконально изучив острый вопрос, оперативно выехала в село для разбирательства.
Отмечается, что после проведения беседы с отцом ребенка и осуществления рабочих мероприятий отделом опеки ребенок благополучно был возвращен матери.