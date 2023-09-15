В Назрановском районе Ингушетии ребенка возвратили матери

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, начальник отдела опеки, попечительства и охраны детства Роза Парижева, досконально изучив острый вопрос, оперативно выехала в село для разбирательства.

Отмечается, что после проведения беседы с отцом ребенка и осуществления рабочих мероприятий отделом опеки ребенок благополучно был возвращен матери.