В Назрановском районе Ингушетии ребенка возвратили матери

0

В администрацию Назрановского района поступила информация о том, что житель сельского поселения Яндаре якобы насильно удерживает свою дочь и не дает ей видеться с матерью.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, начальник отдела опеки, попечительства и охраны детства Роза Парижева, досконально изучив острый вопрос, оперативно выехала в село для разбирательства.

Отмечается, что после проведения беседы с отцом ребенка и осуществления рабочих мероприятий отделом опеки ребенок благополучно был возвращен матери.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Представители Ингушетии оказали содействие в съемках фильма о Гейдаре Алиеве
В Ингушетии повышают надежность электроснабжения более 120 тыс. жителей и 123 объектов Назрани
МЧС по Ингушетии объявило штормовое предупреждение
Гендиректору газовых компаний Ингушетии вручена государственная награда
За убийство и хранение оружия будут судить жителя Ингушетии
В Ингушетии разыскивают пропавшую женщину с двумя детьми
Ингушский вратарь пермского «Амкара» Хазбулат Хамхоев отличился в очередном матче на Кубок России
В горной Ингушетии стартовал фестиваль бейсджампинга
Коллектив столичной мэрии прошел диспансеризацию
Глава Ингушетии поздравил жителей Карачаево-Черкесии с Днем республики
Ингушский футболист Солтмурад Бакаев покинул казанский «Рубин»

Главное

Яндекс.Метрика

 