Туризм

В новогодние выходные Ингушетия ожидает более 5 тыс. туристов

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В новогодние выходные республика ожидает более 5 тыс. туристов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«В уходящем году туристский поток в Ингушетию в сравнении с прошлым годом увеличился на 10%: республику посетило более 115 тыс. человек. В предстоящие новогодние выходные мы ожидаем свыше 5 тыс. гостей», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в 2023 году увеличился и уровень бронирования средств размещения. Эти цифры показывают то, что республика обладает большой привлекательностью, и, так как численность отдыхающих с каждым годом растет, задача властей делать все необходимое для того, чтобы гостям было у не только интересно, но и комфортно.

«В этом нам в значительной степени помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который стал мощным толчком к развитию туристической отрасли. В следующем году мы получим более 17 млн рублей, которые направим на обустройство национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий, создание кемпингов», — отметил Глава Ингушетии.

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