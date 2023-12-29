В новогодние выходные Ингушетия ожидает более 5 тыс. туристов

«В уходящем году туристский поток в Ингушетию в сравнении с прошлым годом увеличился на 10%: республику посетило более 115 тыс. человек. В предстоящие новогодние выходные мы ожидаем свыше 5 тыс. гостей», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в 2023 году увеличился и уровень бронирования средств размещения. Эти цифры показывают то, что республика обладает большой привлекательностью, и, так как численность отдыхающих с каждым годом растет, задача властей делать все необходимое для того, чтобы гостям было у не только интересно, но и комфортно.

«В этом нам в значительной степени помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который стал мощным толчком к развитию туристической отрасли. В следующем году мы получим более 17 млн рублей, которые направим на обустройство национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий, создание кемпингов», — отметил Глава Ингушетии.