Капремонт

В одной из старейших школ Ингушетии ведется первый капремонт

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В построенной в 1936 году общеобразовательной школе номер шесть города Малгобека впервые ведется капитальный ремонт в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» федерального проекта «Развитие образования».

Как отмечает пресс-служба Главы и правительства республики, за все время эксплуатации в здании образовательного учреждения проводились лишь косметические ремонты. Сегодня на объекте ведутся работы по укреплению фундамента основного корпуса, замене кровли, оконных и дверных проемов, обновлению лестничных маршей и перил, коммуникаций.

С учетом того, что школе необходимы информационные технологии для успешного обучения учащихся, в образовательное учреждение поставят современное оборудования. Это прежде всего интерактивные и классные доски, компьютеры, кабинетная мебель в отремонтированных помещениях. Предусмотрена также реконструкция в актовом зале и устройство нового освещения.

Совсем скоро дети смогут получать знания в новых светлых классах с комфортными условиями, сообщили в правительстве региона.

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