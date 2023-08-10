В селе Экажево Ингушетии до конца августа завершат обновление мусульманского кладбища

Работы начались еще в апреле текущего года, и большая их часть завершена. Строители расширили кладбище и возвели ограду, заасфальтировали подъездную дорогу, проложили тротуар, обустроили стоянку на 20 машин, которую по просьбе местных жителей намерены расширить.

Это место захоронений появилось еще до депортации ингушей в 1944 году и давно нуждалось в благоустройстве, поскольку его никогда не обновляли. Надо полагать, поэтому здесь многие надмогильные плиты не сохранились.

Напомним, что всего в 2023 году благотворительный фонд «Сафмар» выделил средства на реконструкцию 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских.