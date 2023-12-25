В столице Ингушетии провели соревнования по армрестлингу на призы мэра города

В Центре культуры, спорта и туризма города собрались 99 опытных и начинающих рукоборцев молодого возраста. Отмечается, что соревнования проводились при поддержке и участии Федерации армрестлинга Ингушетии. Атлеты показали свое мастерство в двух весовых категориях — до 75 кг и выше.

По итогам состязаний золотые медали в своих весовых категориях завоевали Малороев Багаудин и Беков Уматгирей, вторые места достались Тебоеву Магомеду и Мужахоеву Мухаммаду, третьи места у Цурова Магомеда и Евлоева Ильяса.

От имени мэра Магаса Зайта Орцханова победителям и призерам вручили денежные сертификаты: за первое место — 10 тыс. рублей, второе место — 5 тыс. рублей, третье место — 2,5 тыс. рублей.

Организаторы турнира выразили особую благодарность президенту Федерации армрестлинга РИ Хусейну Котиеву, вице-президенту Федерации армрестлинга РИ, МСМК по армспорту, главному судье соревнований Ибрагиму Тимурзиеву, заместителю главного судьи, мастеру спорта России по армспорту Мусе Тебоеву, а также Сулейму и Асланбеку Костоевым.